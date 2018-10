In der Weltkulturerbe- Region ist der Tourismus explodiert.

Die Marktgemeinde Hallstatt am Westufer des Hallstätter Sees im österreichischen Salzkammergut hatte im Jahr 2010 etwa 60.000 Nächtigungen, 2018 werden es knapp 150.000 sein. Vor allem in Asien genießt die Weltkulturerbe-Region wegen des Nachbaus in der chinesischen Stadt Boluo-Huizhou in der Provinz Guangdong enorme Popularität.