Handel an der Wiener Börse findet trotz Feiertags statt

Trotz des Feiertags Christi Himmelfahrt findet der Handel an der Wiener Börse am Donnerstag erstmals wie gewohnt statt. Die Börse setzt damit ihren Beschluss von Oktober um und passt ihre Handelszeiten stärker an EU-Standards an. Im Vorjahr hatte die Wiener Börse feiertagsbedingt 13 Mal geschlossen, während die meisten Handelsplätze in Europa und den USA nur zwischen vier und neun Feiertage haben.

Wiener Börse öffnet auch am Feiertag seine Pforten