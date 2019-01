Handel hält Lebensmittelkennzeichnung für sinnvoll

Der Handel hält die von der Regierung geplante verpflichtende Herkunftskennzeichnung für verarbeitete Lebensmittel im Handel und in der Gemeinschaftsverpflegung für sinnvoll und hat keine Vorbehalte. "Eine einheitliche Kennzeichnungspflicht ist auf jeden Fall sinnvoll, egal ob ein Konsument seine Lebensmittel im Handel, in der Kantine oder im Lokal bezieht", so Handelsverband-Chef Rainer Will.

SN/APA (dpa)/Daniel Karmann Lebensmittel sind kostbar