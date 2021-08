Handel setzt etwas mehr als vor der Krise um

Die Zahlen zeigen nach oben, der Ausblick ist gut. Doch der Handelsobmann warnt - und ruft zum Impfen auf.

Der heimische Handel kann sich im laufenden Jahr trotz Lockdown-Phasen gut behaupten. In den ersten fünf Monaten liegen die Handelsumsätze mit 114,2 Milliarden Euro um 11,8 Prozent über jenen des Vergleichszeitraums 2020, damit konnte sogar der entsprechende Wert aus dem Vorkrisenjahr 2019 um 0,8 Prozent übertroffen werden. Nach einem "coronabedingt extrem herausfordernden Jahr 2020" hätten die Handelsbetriebe einen deutlichen Neustart hingelegt, sagt Rainer Trefelik, Obmann der Handelssparte in der Wirtschaftskammer.

Die Zahlen seien "ein Grund zur Freude, aber nicht für Euphorie", sagt Trefelik. Der Aufwärtstrend sollte weitergehen. Dafür würden der prognostizierte Anstieg des Wirtschaftswachstums auf heuer 4,0 Prozent, eine Steigerung der Wertschöpfung um 6,0 Prozent sowie auch ein merklicher Rückgang der Sparquote sprechen.

Das steigende Infektionsgeschehen könnte der positiven Entwicklung einen Strich durch die Rechnung machen. Um einen erneuten Lockdown unbedingt zu verhindern, appelliert Trefelik an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen.

Möglich wurde die Steigerung zu 2019 durch ein kräftiges Plus von 13,4 Prozent von Jänner bis Mai allein im Lebensmittelhandel zu 2019 - offensichtlich eine Folge der langen coronabedingten Schließungen der Gastronomie vor allem im Osten des Landes, die durch verstärktes Einkaufen im Lebensmitteleinzelhandel ausgeglichen wurden. Trotz des insgesamt positiven Bildes fiel die Entwicklung der einzelnen Branchen recht unterschiedlich aus. Vor allem die Modebranche blieb deutlich unter dem Vorkrisenniveau, insbesondere im Bereich (Damen-)Bekleidung und Schuhe. Rückläufig war auch das Geschäft mit Spielwaren und Sportartikeln. Im Vergleich zum Vorjahr die deutlichsten Steigerungen gab es bei Bau-/Heimwerkerbedarf (+20,5 Prozent), Schmuck (+14,3 Prozent) und Blumen (+13,5 Prozent). Am wenigsten verändert hat sich das Geschäft mit Büchern, wo es minimale Abschwächungen zu 2020 und 2019 gab.

Deutlich gewachsen ist das Geschäft über Onlineplattformen (+10,8 Prozent). Hier habe sich die Dynamik "zum Teil wieder in den stationären Handel verlagert", sagt Peter Voithofer vom Economica-Institut für Wirtschaftsforschung. Gegenüber den ersten fünf Monaten 2019 waren die Onlineumsätze heuer um ein Viertel höher (+24,2 Prozent). Neun von zehn Euro kommen aus dem stationären Handel.

Ein Vergleich der Umsatzentwicklung seit Ausbruch der Pandemie zeigt, dass es sich bei den jüngsten Zuwächsen im Handel zum größten Teil um Aufhol- und Nachzieheffekte handelt. Da zeigt sich nämlich, dass die Umsatzentwicklung in den Jahren 2020 und 2021 spiegelbildlich verläuft: Auf die Einbrüche in den Lockdown-Monaten März und April 2020 folgen entsprechende Anstiege in den Vergleichsmonaten 2021. Ebenfalls gegenläufig sei die Entwicklung zwischen dem stationären und dem Onlinehandel verlaufen.

"Der Handel ist nachweislich kein Treiber für Ansteckungen", betont Trefelik - und beruft sich dabei auf Daten der Mitarbeiter, die sehr intensiv getestet worden seien. Den Vorschlag eines "Österreich-Tausenders" von Spar-Chef Fritz Poppmeier begrüßt der Handelsobmann, "so wie alles, was dem Handel nützt".