Im Lebensmittelhandel sind Unternehmen und Mitarbeiter extrem gefordert. Rewe-Chef Haraszti ruft jetzt all jene auf, die derzeit zur Untätigkeit vergattert sind, im Handel auszuhelfen.

Es sei "Übermenschliches" gewesen, was die rund 45.000 Mitarbeiter in den vergangenen Tagen geleistet hätten, sagte am Montagvormittag Rewe-Österreich-Chef Marcel Haraszti in einer Telefonkonferenz. Vor allem der Freitag sei aufgrund des enormen Ansturms in den Geschäften eine unglaubliche Belastung gewesen. ...