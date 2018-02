Handel will mehr Austria im Internet

Der Kampf gegen Onlineriesen wie Amazon scheint aussichtslos. Wie sich eine Branche gegen eine Übermacht wehrt.

Die Zeiten, als der Internethandel für gestandene Händler der Gottseibeiuns war, sind vorbei. Die einstige Skepsis ist einem pragmatischen Zugang gewichen. Das hängt zusammen mit der Erkenntnis, dass man die technische Entwicklung weder bremsen noch verhindern kann. Und auch mit der Einsicht, dass gerade für den Handel die grenzenlose Welt des Internets unbegrenzte Möglichkeiten schafft - die entsprechend zu nutzen seien.

Peter Buchmüller, der oberste Handelsvertreter in der Wirtschaftskammer (WKO), beschreibt die Entwicklung mit einem chinesischen Sprichwort: "Wenn Sturm aufkommt, bauen die einen Schutzzäune und die anderen Windräder."

Tatsache ist, dass auch in Österreich immer mehr Händler beim Vertrieb auf eine Mehrkanalstrategie setzen. Sie nutzen neben dem stationären Handel auch das Internet als Vertriebskanal, entweder über einen eigenen Onlineshop oder über bestehende Plattformen wie die des weltgrößten Onlinehändlers Amazon. Das sei ein Grund dafür, warum man den US-Internetriesen keineswegs nur verteufeln könne, hört man hinter vorgehaltener Hand. Immerhin nutzen inzwischen auch viele kleine Händler diese Plattform, um ihre Produkte weltweit zu verkaufen.

Das ermögliche den kostengünstigen Testbetrieb für ein geplantes Onlinegeschäft, sagt Martin Sonntag, Obmann des Bundesgremiums Versand- und Internethandel der WKO. Erst wenn ein Sortiment auf einer solchen Plattform funktioniere, sollte man über den eigenen Onlineshop nachdenken, sagt er.

Sonntag warnt auch vor der Vorstellung, online bedeute automatisch billig. "Man muss in einen Onlinevertrieb genauso viel investieren wie in eine stationäre Filiale."

Um es als österreichischer David gegen internationale Goliaths vom Schlag eines Amazon oder Zalando aufnehmen zu können, wiederholen die Handelsvertreter ihre Forderung nach einem Stopp der Diskriminierung für österreichische Anbieter sowohl im Internet als auch im stationären Handel. Heimische Unternehmen seien steuerlich stärker belastet, dazu kämen höhere Lohnnebenkosten, die etwa um neun Prozent über dem deutschen Vergleichswert liegen. Dazu gebe es Mehrkosten durch ein strengeres Umweltrecht sowie schärfere Lebensmittelkontrollen, höhere Einkaufspreise wegen der geringeren Marktgröße sowie einen aufwendigeren Transport aufgrund der gebirgigen Topografie, beklagen die Handelsvertreter in der Wirtschaftskammer. Immerhin gibt es erste Fortschritte. So müssen jetzt "ausländische Fernabsatzhändler" immerhin einen Bevollmächtigten für die Entsorgung von Elektroaltgeräten anführen. Iris Thalbauer, Geschäftsführerin Handelssparte, führt das Beispiel einer Postverordnung aus dem Jahre 1878 an, laut der für Pakete aus China noch immer ein reduzierter Portotarif gilt. "Das gehört beseitigt", China sei längst kein Entwicklungsland mehr.

Der Handel geht auch in die Offensive. Das (kostenlose) Gütesiegel "Österreichischer Onlineshop" soll dem Trend zu regionalem Einkauf auch im Internet zum Durchbruch verhelfen. Dazu kommt ab Herbst der neue Lehrberuf "E-Commerce-Kaufmann". Die dreijährige Lehre soll auf das selbstständige Betreiben eines Onlineshops vorbereiten, vermittelt werden Fertigkeiten für die Präsentation von Waren im Internet, unterschiedliche Werbeformen, das Erarbeiten und der Versand von Newslettern oder der Umgang mit Shopmanagementsystemen. Das sei ein fundierter Einstieg "in eine interessante und zukunftsträchtige Branche", sagt Sonntag. Er will damit auch den Beweis antreten, dass das Internet keineswegs nur Arbeitsplätze vernichte, sondern eine "Jobmaschine" sei.

Fußnote: Gerade Österreich ist die Heimat mancher führender Online-Handels-Champions, wenn auch in Nischen. Dazu gehört der Versandhändler HiKi.at für Anglerbedarf aus Tragwein im Mühlviertel. Die Firma FAIE bietet nach Eigenangaben "Europas umfangreichstes Versandprogramm für die Landwirtschaft". Es reicht von der Melkmaschine bis zum Fliegenohrschutz (für Pferde), vom Weidezaunband bis zum Gülleschieber.