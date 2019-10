Handels-KV: Gewerkschaft will 4,4 Prozent mehr

Die Verhandlungen zum Kollektivvertrag für 420.000 Handelsmitarbeiter starten heute. Die Arbeitgeber halten die Forderungen der Gewerkschaft für überzogen.

Am heutigen Dienstag um 11 Uhr startet das Feilschen zum Kollektivvertrag für die mehr als 420.000 Angestellten im österreichischen Handel. Schon vergangene Woche hat die Gewerkschaft ihre Forderungen präsentiert: Sie will eine Gehaltserhöhung von 100 Euro pro Monat für alle Angestellten auf Vollzeitbasis. Das bedeutet ein durchschnittliches Plus von 4,4 Prozent - und liegt nur knapp unter der Forderung der Metaller, die ein Plus von 4,5 Prozent einfordern. Das Gehaltsplus würde von 6,1 Prozent für niedrige Einkommen bis 2,1 Prozent für hohe Gehälter reichen. Darüber hinaus wollen die Gewerkschafter drei zusätzliche freie Tage für die vor allem weiblichen Angestellten. "Der Handel braucht motiviertes und vor allem gesundes Personal", sagt Martin Müllauer, Vorsitzender des Wirtschaftsbereichs Handel in der GPA-djp. Da ein Großteil des Einkommens der Handelsbeschäftigten in den Konsum fließe, würde eine Erhöhung auch der eigenen Branche zugutekommen. Hohe Mieten und gestiegene Lebenserhaltungskosten würden die Forderungen rechtfertigen.

"Geht an der wirtschaftlichen Situation vorbei"

Die Arbeitgeberseite sieht das naturgemäß anders und reagierte verärgert auf das Vorpreschen der Gewerkschaft. Für Peter Buchmüller, Obmann der Bundessparte Handel der Wirtschaftskammer, sind die Forderungen weit überzogen. "Das geht an der wirtschaftlichen Situation im österreichischen Handel komplett vorbei. Da braucht es mehr Augenmaß und Realitätssinn." Zudem sei die Vorgangsweise befremdlich: "Vor dem offiziellen Auftakt der KV-Verhandlungen monetäre Forderungen über die Medien auszurichten ist unüblich."

Kritik an der Gewerkschaft kommt auch vom Handelsverband. "Der österreichische Handel hat zurzeit mit einem starken Rückgang der Verbraucherstimmung und einer schwachen Konjunkturentwicklung zu kämpfen", erklärte Handelsverband-Präsident Stephan Mayer-Heinisch. In dieser schwierigen wirtschaftlichen Phase ein Gehaltsplus von 4,4 Prozent zu fordern sei aus seiner Sicht schlicht realitätsfremd.

Metaller-KV: Betriebsversammlungen beschlossen

Während der Handel am Dienstag in die Kollektivvertragsverhandlungen startet, sind die Metaller schon mittendrin: Die vierte Runde zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeber in der Metallindustrie war vergangene Woche allerdings ergebnislos abgebrochen worden. Die fünfte Runde ist für den 28. Oktober angesetzt. Am Montag erhöhte die Gewerkschaft allerdings den Druck und beschloss, Betriebsversammlungen abzuhalten, sollte es bei der nächsten Verhandlungsrunde am Montag keine Einigung geben. Im Vorjahr hatte man sich auf ein Lohn- und Gehaltsplus von 3,5 Prozent geeinigt.