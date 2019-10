Handels-KV: Lange Verhandlungen erwartet

Die Verhandlungen zum Kollektivvertrag für 420.000 Handelsmitarbeiter sind gestartet. Die Arbeitgeber halten die Forderungen der Gewerkschaft für überzogen.

Die Kollektivertragsverhandlungen für die rund 413.000 Angestellten und 15.000 Lehrlinge im Einzel-, Groß- und Kfz-Handel sind am Dienstag mit der traditionellen Forderungsübergabe in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) in Wien gestartet. Der Start wurde durch die im Vorfeld geäußerte gewerkschaftliche Forderung nach einem Gehaltsplus von 4,4 Prozent bestimmt. Die Verhandler erwarten langwierige Gespräche. Bei der Forderungsübergabe ließen sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter nicht in die Karten blicken und verwiesen darauf, an konstruktiven Verhandlungen interessiert zu sein.

Die Gewerkschaft betonte beim Verhandlungsstart, ihre Kompromissbereitschaft. "Wir sind immer zu guten Lösungen gekommen, die beide Seiten mittragen können", sagte die gewerkschaftliche Chefverhandlerin Anita Palkovich von der GPA. Sie erwartet "herausfordernde Verhandlungen, wie jedes Jahr". WKÖ-Handelsobmann Peter Buchmüller wünscht sich "faire und sachliche Verhandlungen". Der Handel müsse - wie in den Vorjahren - bei den KV-Verhandlungen ein Vorbild sein. Nach der ersten KV-Runde am Dienstag sind weitere Termine für den 29. Oktober und 12. November angesetzt.

Schon vergangene Woche hat die Gewerkschaft ihre Forderungen präsentiert: Sie will eine Gehaltserhöhung von 100 Euro pro Monat für alle Angestellten auf Vollzeitbasis. Das bedeutet ein durchschnittliches Plus von 4,4 Prozent - und liegt nur knapp unter der Forderung der Metaller, die ein Plus von 4,5 Prozent einfordern. Das Gehaltsplus würde von 6,1 Prozent für niedrige Einkommen bis 2,1 Prozent für hohe Gehälter reichen. Darüber hinaus wollen die Gewerkschafter drei zusätzliche freie Tage für die vor allem weiblichen Angestellten. "Der Handel braucht motiviertes und vor allem gesundes Personal", sagt Martin Müllauer, Vorsitzender des Wirtschaftsbereichs Handel in der GPA-djp. Da ein Großteil des Einkommens der Handelsbeschäftigten in den Konsum fließe, würde eine Erhöhung auch der eigenen Branche zugutekommen. Hohe Mieten und gestiegene Lebenserhaltungskosten würden die Forderungen rechtfertigen.

"Geht an der wirtschaftlichen Situation vorbei"

Die Arbeitgeberseite sieht das naturgemäß anders und reagierte verärgert auf das Vorpreschen der Gewerkschaft. Für Peter Buchmüller, Obmann der Bundessparte Handel der Wirtschaftskammer, sind die Forderungen weit überzogen. "Das geht an der wirtschaftlichen Situation im österreichischen Handel komplett vorbei. Da braucht es mehr Augenmaß und Realitätssinn." Zudem sei die Vorgangsweise befremdlich: "Vor dem offiziellen Auftakt der KV-Verhandlungen monetäre Forderungen über die Medien auszurichten ist unüblich."

Kritik an der Gewerkschaft kommt auch vom Handelsverband. "Der österreichische Handel hat zurzeit mit einem starken Rückgang der Verbraucherstimmung und einer schwachen Konjunkturentwicklung zu kämpfen", erklärte Handelsverband-Präsident Stephan Mayer-Heinisch. In dieser schwierigen wirtschaftlichen Phase ein Gehaltsplus von 4,4 Prozent zu fordern sei aus seiner Sicht schlicht realitätsfremd.

Neues Schema: Händler haben bis 2021 Zeit

Aktuell liegt das kollektivvertragliche Mindestgehalt für Vollzeitangestellte im alten Handels-KV bei 1.634 Euro brutto pro Monat, das sind 1.307 Euro netto laufender Bezug, und im neuen KV bei 1.677 brutto oder 1.334 Euro netto. Seit Dezember 2017 gilt der neue, reformierte Handels-KV. Die rund 80.000 Handelsbetriebe haben allerdings bis Ende 2021 Zeit, auf das neue Schema umzusteigen. Die großen Handelsketten haben laut Gewerkschaftsangaben noch nicht auf den neuen Handels-KV umgestellt. Laut WKÖ-Angaben verwenden aber schon zahlreiche kleine und mittlere Händler sowie neugegründete Handelsbetriebe den reformierten Handels-KV.

Knapp zwei Drittel der Angestellten im Handel in Österreich sind Frauen, im Einzelhandel liegt der Frauenanteil noch etwas höher. Viele Frauen arbeiten Teilzeit. Im vergangenen Dezember hatten sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer nach fünf Verhandlungsrunden für 2019 auf ein Gehaltsplus zwischen 2,5 Prozent und 3,2 Prozent geeinigt. In der ersten Runde der KV-Verhandlungen fixieren die Sozialpartner üblicherweise die heranzuziehende Inflationsrate.

Metaller-KV: Betriebsversammlungen beschlossen

Während der Handel am Dienstag in die Kollektivvertragsverhandlungen startete, sind die Metaller schon mittendrin: Die vierte Runde zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeber in der Metallindustrie war vergangene Woche allerdings ergebnislos abgebrochen worden. Die fünfte Runde ist für den 28. Oktober angesetzt. Am Montag erhöhte die Gewerkschaft allerdings den Druck und beschloss, Betriebsversammlungen abzuhalten, sollte es bei der nächsten Verhandlungsrunde am Montag keine Einigung geben. Im Vorjahr hatte man sich auf ein Lohn- und Gehaltsplus von 3,5 Prozent geeinigt.

