Handels-KV-Verhandlungen starten im Schatten der Coronakrise

Die Kollektivertragsverhandlungen für die rund 418.000 Angestellten und 15.000 Lehrlinge im Einzel-, Groß- und Kfz-Handel sind am Mittwoch mit der traditionellen Forderungsübergabe in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) in Wien gestartet. Die Gespräche finden aufgrund der Coronakrise unter schwierigen Vorzeichen statt. "Wir werden uns zusammensetzen und intensiv diskutieren", sagte WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik in Richtung der Gewerkschafter.

SN/APA/ROBERT JAEGER Trefelik mit Palkovich vor dem Start der Lohnrunde

Für den Arbeitgebervertreter sind es aufgrund der größten Wirtschaftskrise seit 1945 "besonders herausfordernde Rahmenbedingungen", so Trefelik vor Journalisten. Einen schnellen Abschluss wie beim Metaller-KV erwartet er nicht. Es sei "kein Geschwindigkeitswettbewerb", es gehe um "die nachhaltige Sicherung der Arbeitsplätze". Arbeitnehmer-Chefverhandlerin Anita Palkovich von der GPA will "eine gute und faire Lösung für die Handelangestellten und die Betriebe" erreichen. Die Gewerkschaft fordert "zumindest eine Inflationsabgeltung" zur Erhaltung der Kaufkraft, eine Coronona-Mitarbeiterprämie von den wenigen Betrieben, die in den letzten Monaten gut verdient haben, und eine bessere Bewertung und Abgeltung der Arbeitsbedingungen. "Wir haben keine überzogenen Forderungen", so die gewerkschaftliche KV-Verhandlerin. Palkovich rechnet auch mit längeren KV-Verhandlungen. "Die Erwartungen an die Sozialpartner waren noch nie so groß und vielleicht noch nie so gegensätzlich." Die Coronakrise hat die Handelsbranche höchst unterschiedlich getroffen. Während der Lebensmitteleinzelhandel, Elektronikketten, Baumärkte und Einrichtungshäuser Umsatzzuwächse verzeichneten, brachen die Erlöse im Textil-, Schuh- und Kfz-Handel massiv ein. Die Mitarbeiter des Lebensmittelhandels hielten während des Corona-Lockdowns im März und April die Versorgung in Österreich aufrecht und wurden medial als Helden bezeichnet. Wenn es am Mittwoch zu keiner Einigung beim Handels-KV kommt, sind weitere Verhandlungstermine für den 3. und 10. November vorgesehen. Quelle: APA