Handels-KV-Verhandlungen starteten mit Forderungsübergabe

Die Kollektivertragsverhandlungen für die rund 413.000 Angestellten und 15.000 Lehrlinge im Einzel-, Groß- und Kfz-Handel sind am Dienstag mit der traditionellen Forderungsübergabe in der Wirtschaftskammer in Wien gestartet. WKÖ-Handelsobmann Peter Buchmüller begrüßte die gewerkschaftlichen Verhandler. Man werde "intensive Diskussionen" führen, so die Arbeitnehmer-Chefverhandlerin Anita Palkovich.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Auftakt der Verhandlungen zum Handels-KV