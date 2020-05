Handelsobmann Buchmüller: "Kauflaune kommt erst sehr langsam auf"

Auch die lange ersehnte Öffnung der Gastronomie brachte Österreichs Handelsbetrieben noch nicht den erhofften Schwung. Während Einkaufszentren am Freitag und Samstag ganz gut besucht waren, bleibt es vor allem für stark auf Touristen ausgelegte Einkaufsstraßen und Ortszentren schwierig.

Zwar steige die Frequenz in den Geschäften nach und nach, erklärte Handelsobmann Peter Buchmüller am Sonntag. "Von Umsätzen wie vor der Krise sind wir aber noch weit entfernt." In manchen Branchen wie bei Möbeln, Gärtnereien oder Baumärkten erreiche man bereits ...