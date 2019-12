Handelsverband bestätigt Prognosen zu Weihnachts-Umsatz

Das heurige Weihnachtsgeschäft verläuft laut österreichischem Handelsverband positiv. Der von Handelsverband und Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) prognostizierte Umsatzzuwachs im Einzelhandel zu Weihnachten von Plus 1,2 Prozent hat sich bestätigt, teilte der Handelsverband am Montag in einer Aussendung mit.

SN/APA (dpa)/Bernd von Jutrczenka Das Weihnachtsgeschäft lief letztlich fast wie erwartet