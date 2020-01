Handwerk und Gewerbe mit Rekordumsatz, "Meister" Namenstitel

Äußerst zufrieden mit der Geschäftsentwicklung im Vorjahr hat sich die Vertretung von Handwerk und Gewerbe in der Wirtschaftskammer am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien gezeigt. "Es war ein sehr, sehr gutes Jahr 2019", sagte die Obfrau der Bundessparte, Renate Scheichelbauer-Schuster. Der Umsatz von Handwerk und Gewerbe werde erstmals die 100-Milliarden-Euro-Grenze überschreiten.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Die Handwerks-Sparte in der Wirtschaftskammer jubelt über gute Zahlen