Handy macht Bargeld Konkurrenz

Bezahlen mit dem Smartphone wird einfacher. Immer mehr Anbieter buhlen um Kunden. Ein Tiroler Start-up mischt kräftig mit.

Statt Bargelds zückt die Touristin ihr Handy, scannt damit den QR-Code an der Kassa und verlässt Sekunden später mit den erstandenen Mitbringseln das Gössl-Geschäft in der Salzburger Altstadt. Bei der Salzburger Trachtenmarke können chinesische Gäste seit dem Vorjahr Alipay nutzen, das Handy-Bezahlsystem des Amazon-Konkurrenten Alibaba. Andere Geschäfte zogen nach. Schließlich ist der potenzielle Kundenkreis groß: 620 Millionen Chinesen nutzen Alipay bereits. Während das mobile Bezahlen in Asien selbstverständlich ist und kleine Läden Bargeld mitunter gar nicht mehr akzeptieren, wird die Technik in Österreich noch wenig genutzt. In den Mobile-Payment-Markt kommt aber Bewegung. In Deutschland ging im Sommer der Bezahldienst Google Pay an den Start. Apple soll demnächst folgen. Gespräche mit österreichischen Banken - die bei den Zahlungslösungen von Google und Apple mit an Bord sein müssen - gibt es zwar, Einigung noch keine.