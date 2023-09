Handybauer Emporia: Heraus aus dem Senioren-Eck

Der Linzer Handybauer Emporia investiert in die Verjüngung der Marke und die neue Zielgruppe der "Super-Ager" ab 45. Erstmals kommt eine Sportuhr mit Telefonfunktion - und Notfallknopf.

Eveline Pupeter will auch jüngere Kunden ansprechen.

Wer Emporia hört, der denkt an Mobiltelefone. Vorzugsweise solche für ältere Menschen. Das ist das Ergebnis einer Markenanalyse durch die Agentur Sery Brand Communications. Zumindest in Österreich hat sich das vor gut 30 Jahren in Linz gegründete Unternehmen als Hersteller ...