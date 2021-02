Hannes Ametsreiter: Einer, der gern aufs Tempo drückt

Der gebürtige Salzburger Hannes Ametsreiter hat eine steile Karriere in der Telekombranche gemacht. In Deutschland arbeitet er, zum Urlaub geht es in die Heimat.

Mit Hannes Ametsreiter ist es wie mit anderen Managern, die Österreich den Rücken gekehrt haben. Man verliert sie ein wenig aus den Augen, und das, obwohl der gebürtige Salzburger in der deutschen Wirtschaft eine große Nummer ist. Seit Oktober 2015 ist er Vorstandschef von Vodafone Deutschland und Mitglied im Konzernvorstand des britischen Telekomriesen. Seit dem Wechsel vom Spitzenjob bei der Telekom Austria in Wien, den er sechs Jahre ausübte, spielt sich sein Leben zwischen der Vodafone-Deutschland-Zentrale in Düsseldorf, Berlin, dem ...