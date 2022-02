Hat der Handel die Pandemie weggesteckt?

Selbst im Vergleich zum Vorkrisenniveau hat der Handel den Umsatz 2021 steigern können. Es gibt freilich große Gewinner und starke Verlierer.

Die Lockdowns des Vorjahres trafen den Handel oft ins Mark: Ob Ostern, Black Friday oder Vorweihnachtsgeschäft, ob touristische Wintersport-Hochburg oder boomende Städte-Destination - die Händler mussten wochenlang zusperren oder es fehlten durch Einreise- und Zutrittsregeln die Kunden. Entsprechend stark war zuletzt der Druck des Handels, den Lockdown kommenden Samstag auch für Ungeimpfte zu beenden. Man müsse zumindest teils aufholen dürfen, was man durch wochenlanges Zusperren verloren hat.

Dabei zeigen die am Freitag veröffentlichten Zahlen der Statistik Austria, dass der heimische Handel das Vorjahr eigentlich ganz gut gemeistert hat. Mit Einschränkungen, betont man freilich auch bei der Statistik Austria. So lagen die Umsätze inflationsbereinigt (real) im Schnitt um 2,9 Prozent über dem Jahr 2020. Und selbst im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 war der Einzelhandelsumsatz real um 2,7 Prozent höher. Es gebe allerdings starke Unterschiede je nach Branche, so die Statistik.

Die größten Verlierer sind der Modehandel und die Schuhgeschäfte, hier lag der Umsatz im Vorjahr noch um 21 Prozent unter dem Vorkrisenniveau von 2019. Auch bei den Tankstellen gab es weiter ein Minus von neun Prozent.

Der Vergleich der Daten aus 2021 zum Jahr 2020 sei nur bedingt aussagekräftig, weil in beiden Jahren die meisten Unternehmen in unterschiedlichem Ausmaß von Schließungen betroffen waren, betont auch die Statistik. So legte im Vergleich zu 2020 der Lebensmittelhandel real nur um 0,4 Prozent zu, der Nicht-Nahrungsmittelhandel dagegen um 4,5 Prozent. Der Lebensmittelhandel freilich - der nicht von Lockdowns betroffen war - war bereits 2020 mit einem Plus von 8,9 Prozent der große Gewinner. Diese Zuwächse hat er damit auch 2021 nicht nur halten, sondern noch ausbauen können.

"Die Corona-Jahre 2021 und 2020 waren für den österreichischen Handel ein Albtraum", betont Handelsverband-Chef Rainer Will. Nach wie vor leide jeder zweite Händler an Existenzängsten. Die Anzahl der Handelsunternehmen sei allein 2020 um 4040 oder fünf Prozent gesunken, wenn man die Neueröffnungen von den Schließungen abziehe. Große Hoffnungen setzt der Handelsverband auf das Ende des seit 15. November geltenden Lockdowns für Ungeimpfte. Mehr als ein Viertel der Bevölkerung sei damit vom Einkaufen (mit Ausnahme des Lebensnotwendigen) ausgeschlossen gewesen.

Laut Ökonomen freilich ist es strittig, ob die Aufhebung des Lockdowns für Ungeimpfte für den Handel mehr Umsätze bringen wird. "Es könnte zu mehr Umsatz führen, weil Hürden für den Zugang zu Geschäften und Lokalen für alle wegfallen", schreibt der Chef des Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Holger Görg. "Ebenso könnte der Umsatz aber sinken, weil ein Zugang für Ungeimpfte oder Ungetestete mehr potenzielle Kundinnen und Kunden abschreckt, die sich dann nicht mehr sicher fühlen."