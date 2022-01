Hausdurchung wegen defekter FFP2-Masken in Salzburg

Rund um eine Lieferung von fehlerhaften FFP2-Masken für den medizinischen Bereich in Österreich im Jahr 2020 hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Anfang dieser Woche Hausdurchsuchungen in Salzburg und Wien durchgeführt. Es geht um den Verdacht des schweren Betrugs zum Nachteil der Republik, so WKStA-Sprecher René Ruprecht. Der Schaden könnte sich auf 15,6 Mill. Euro belaufen.

Die Masken wurden im März 2020 im Auftrag der Republik durch das Rote Kreuz beschafft. Die dann gelieferten Masken entsprachen laut WKStA jedoch ...