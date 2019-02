"Kleinste Kantine der Welt": US-Investment für Salzburger Food-Start-up.

Damit seine Kinder eine warme Mahlzeit bekommen, auch wenn die Eltern einmal nicht da sind, kochte Roman Blaschke abends Gulasch oder Suppe vor. Das Essen füllte er portionsweise in Gläser ab. Die Idee kam nicht nur bei den Kindern gut an. Bald traten auch die Eltern von Mitschülern an den Salzburger heran, mit der Bitte, die Gläser doch kaufen zu können.