Hawesko holt für Branchenprofi Klinger als Wein & Co-Chef

Der deutsche Weinhändler Hawesko holt für seine österreichische Tochter Wein & Co den Branchenprofi Wilhelm Klinger (62) als neuen Geschäftsführer. Der langjährige Weinmarketing-Chef soll seinen neuen Job mit Jänner 2020 antreten und sei "für uns die Traumbesetzung in dieser Position", sagte Hawesko-Vorstand Alexander Borwitzky am Montag in einer Aussendung. Klinger war schon einmal bei Wein & Co.

SN/APA (OTS/ÖWM/Klimek)/Manfred Kli Willi Klinger wird Geschäftsführer von Wein & Co