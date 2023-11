Heiße Metaller-Verhandlungen - Einigung mit letzter Kraft?

Die sechste Verhandlungsrunde bei den Metallern dauerte Montagabend noch an. Während manche noch an diversen Stellschrauben drehten, rüsteten sich andere bereits für massive Streiks.

Die Lohnverhandlungen in der Metallindustrie dauerten am Montagabend noch an. "Es steht Spitz auf Knopf", beschrieben die Chefverhandler der Arbeitnehmerseite - Reinhold Binder von der Gewerkschaft Pro-Ge und Karl Dürtscher von der GPA - die Lage. Entweder gibt es eine Einigung für die rund 200.000 Beschäftigten in der Metallindustrie. Oder aber es kommt zu den von den Gewerkschaften in Aussicht gestellten Streiks - die bereits am Dienstag starten könnten. Verhandelt wurde seit Montag, 11.00 Uhr.

Noch am Abend schien alles offen. Es gab keine Indizien, ob sich die Vertreter von Arbeitgebern und Arbeitnehmern auf einen neuen Kollektivvertrag (KV) mit Mindestgehältern einigen könnten oder ob man wieder ohne Einigung auseinandergehen würde.

Die Gewerkschaften hatten für den Fall, dass auch diese Verhandlungsrunde ohne greifbares Ergebnis bleiben sollte, bereits "massive Streiks" in Aussicht gestellt. Während der Verhandlungen am Montag drangen keine Details über den Verlauf nach außen.

Zu Beginn der jüngsten Verhandlungsrunde am Montag lagen die Positionen der Sozialpartner noch weit auseinander. Die Gewerkschaften waren mit einer Forderung nach Lohn- und Gehaltserhöhungen von 11,6 Prozent in die Verhandlungen gegangen. Dabei beriefen sie sich auf die durchschnittliche "rollierende" Inflation der zurückliegenden zwölf Monate, die mit 9,6 Prozent außer Streit gestellt wurde.

Dieser Wert ist für die Gewerkschaften die absolute Untergrenze für ein Verhandlungsergebnis. Zugleich unterstrichen die Arbeitgeber, die vollständige Abdeckung der Inflation sei für sie aufgrund der verschlechterten Wirtschaftsentwicklung nicht finanzierbar.

Die Arbeitgeber hatten zuletzt eine Lohnerhöhung von 2,5 Prozent plus 100 Euro angeboten, dazu sollte noch eine Einmalzahlung in Höhe von 1050 Euro kommen. Die ersten beiden Punkte sollen durchgerechnet zwischen 5 und 6 Prozent mehr Geld bedeuten. Einmalzahlungen hatten die Arbeitnehmervertreter bisher stets als nicht nachhaltig abgelehnt. Dieser Effekt würde in den Folgejahren "verpuffen", das sei höchstens "als Schnittlauch aufs Butterbrot" akzeptabel, argumentierten die Chefverhandler der Gewerkschaften. Für den Fall eines neuerlichen Scheiterns der Gespräche hatten die Arbeitnehmer "massive Streiks" angedroht. "Kein Abschluss am Montag wird zu den größten Arbeitsniederlegungen seit langer Zeit führen", hieß es im Vorfeld. Erstmals setzten die Arbeitnehmer ein konkretes Ultimatum: Bis 22.00 Uhr am Montag sollte es eine Entscheidung geben. Eine Streikfreigabe wurde beim Gewerkschaftsbund ÖGB bereits eingeholt, die Vorbereitungen für Streiks liefen "auf Hochtouren", hieß es.

Mehr Zuversicht hatte vor Beginn der entscheidenden Runde die Arbeitgeberseite gezeigt. Deren oberster Vertreter Christian Knill, Obmann des Fachverbands Metalltechnische Industrie (FMTI), äußerte sich vor den Verhandlungen überzeugt, "dass wir heute zumindest weiterkommen". Allerdings müsse sich dafür "die Gewerkschaft auch dementsprechend bewegen". Für den Streikfall stellte Knill in Aussicht, die Mitarbeiter würden für die Dauer der Arbeitsniederlegung abgemeldet und für diese Zeit kein Geld erhalten. Für diesen Fall sind Entschädigungen aus dem Streikfonds der Gewerkschaft vorgesehen - die allerdings unter dem regulären Gehalt liegen können.

Dabei bei den Verhandlungen in Wien war der Angestelltenbetriebsratsvorsitzende Josef Schörghofer von Bosch in Hallein. Vor Start der sechsten Runde betonte er: "Die Stimmung ist gut, ob es zu einem Ergebnis kommt, weiß man noch nicht." Zeichne sich keine Lösung ab, werde über Streiks entschieden. "Der Start könnte schon am Dienstag sein." Auch bei Bosch in Hallein werde im Ernstfall gestreikt.

Finanzminister Magnus Brunner stellte in Aussicht, man könnte die Teuerungsprämie noch einmal verlängern und damit Einmalzahlungen bis 3000 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei ausbezahlen.

Der Startschuss für die Metaller-KV-Verhandlungen erfolgte Ende September. Der Abschluss gilt als richtungsweisend auch für andere Branchen. Aufgrund der außergewöhnlich stark gestiegenen Verbraucherpreise sind die diesjährigen Lohnverhandlungen wesentlich schwieriger als in vorangegangenen Jahren.

Bisher größere Streiks in der Metallindustrie gab es zuletzt im Jahr 2018, als in gut 240 Unternehmen mit 70.000 Beschäftigten die Arbeit niedergelegt wurde. Noch mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren beteiligt, als im Jahr 2011 Streiks ausgerufen wurden.