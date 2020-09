Heißer Herbst droht auf dem Arbeitsmarkt

Die Wirtschaftskammer will Arbeitslosigkeit mit besserer Qualifikation und mehr Mobilität bekämpfen, die Gewerkschaft mit mehr Geld.

420.000 Menschen waren im August in Österreich arbeitslos gemeldet, zwar um ein Viertel weniger als zum Höhepunkt der Coronakrise im April, aber um fast 30 Prozent mehr als vor einem Jahr. In den nächsten Monaten könnte die Arbeitslosigkeit saison- und coronabedingt noch steigen: Manche Unternehmen werden trotz milliardenschwerer Corona-Hilfspakete nicht überleben und nicht alle 450.000 Beschäftigten, die sich noch in Covid-Kurzarbeit befinden, werden auf ihre angestammten Arbeitsplätze zurückkehren können.

Wie die Krise auf dem Arbeitsmarkt eingedämmt werden kann, ...