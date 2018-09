Helden im Beruf

Vom Fachkräftemangel ist viel die Rede. Österreichs Wirtschaft fehlen 162.000 gut ausgebildete Mitarbeiter. Wie es gelingt, junge Leute für ihren Beruf zu motivieren, zeigt sich bei der Berufsmeisterschaft in Budapest.

Robert Moser lässt in seiner Arbeitskabine hinter dem Sichtfenster die Muskeln spielen. Mit schweißtreibendem Körpereinsatz bearbeitet der 22-jährige Steinmetz aus Seekirchen den "ungarischen Roten", wie der Kalkstein, den er dreht, hebt und mit seinem Werkzeug in Form bringt, in der Branchensprache heißt. "Ein brutal hartes Stück", erklärt Steinmetz und Berufsschullehrer Bernhard Hasenöhrl aus Wals. Er ist einer jener Experten, die noch bis Samstagabend bei den Berufseuropameisterschaften (EuroSkills) in Budapest den jungen Teilnehmern zur Seite stehen und deren Arbeit bewerten. Seit sieben Jahren sei er dabei, sagt Hasenöhrl, "und jedes Jahr wird das Niveau höher". Auch wenn in Betrieben mittlerweile viele CNC-Maschinen im Einsatz seien, mit Hammer und Meißel müsse ein Steinmetz mehr denn je perfekt umgehen können. Man sei schließlich als Beruf ein "Luxusartikel" geworden. Mobiliar aus Stein für stilvolle Wohnungen und Gärten, aber auch Kunstwerke seien gefragt. "Die Zukunft ist das persönlich Gestaltete." Rund 100 Steinmetzlehrlinge werden in Österreich ausgebildet. Lehrstellen seien frei, sagt Hasenöhrl, "aber es geht wieder bergauf".