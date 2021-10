Herbstferien - Überblick über die Spritkosten im Ausland

In den Herbstferien noch einmal schnell mit dem Auto ans Meer? Wer sich für Italien entscheidet sollte einen Extraschein in der Geldbörse haben, rechnet heute der VCÖ vor. "So kosten 50 Liter Eurosuper in Italien um rund 20 Euro mehr als in Österreich, in Deutschland um rund 16 Euro und auch in Kroatien, Slowakei und Tschechien kostet Benzin mehr", so der Verkehrsclub Österreich. Grundsätzlich lasse sich sagen, dass Tanken im Ausland meist mehr koste als in Österreich.

SN/APA/dpa-Zentralbild/Robert Micha Tanken ist in Deutschland empfindlich teurer