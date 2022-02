Herkunftskennzeichnung legt verschiedene Interessen offen

Die Herkunftskennzeichnung bei Lebensmitteln sorgt für durchaus unterschiedliche Interessenlagen in der Wirtschaft. Die Landwirte sind dafür, der Einzelhandel gibt sich aufgeschlossen, die Gastronomie lehnt eine Verpflichtung ab und die Markenartikler sowie die Lebensmittelindustrie sind ebenso kritisch. Tierschützer wiederum fordern auch eine Kennzeichnung der Haltung der Tiere.

"Die Haltungsbedingungen von Nutztieren, die für die Produktion tierischer Lebensmittel eingesetzt werden, sind den heimischen KonsumentInnen im wahrsten Sinne des Wortes nicht 'wurst'", so Tierschutz-Austria-Präsidentin Madeleine Petrovic am Donnerstag in einer Aussendung.

Anfang Februar hatte der Supermarktdiskonter Lidl in Österreich einen Vorstoß für eine branchenweite Haltungs-Kennzeichnung angekündigt. Der Händler stellt sich einen einheitlichen "Haltungskompass" vor, der nicht nur bei Frischfleisch oder Molkereiprodukten zum Einsatz kommen soll, sondern auch bei verarbeiteten Produkten.

Die Lebensmittelindustrie wiederum verweist am heutigen Donnerstag darauf, dass die Herkunftskennzeichnung bei verpackten Lebensmitteln längst Realität sei. "Das Landwirtschaftsministerium lässt in der öffentlichen Debatte über die nationale Herkunftskennzeichnung regelmäßig unter den Tisch fallen, dass die Angabe der Herkunft bei verpackten Lebensmitteln bereits umfassend von der EU geregelt ist und in der Praxis deklariert wird", kritisiert Katharina Koßdorff, Geschäftsführerin des Fachverbands der Lebensmittelindustrie.

Auch dass die EU bereits in wenigen Monaten zusätzliche Vorschriften zur Herkunftskennzeichnung vorlegen werde, bleibe unerwähnt. "Damit wird der Eindruck erzeugt, es bestünde eine veritable Rechtslücke. Das ist allerdings nicht richtig. Wir sind verwundert", so Koßdorff. Sie spricht von "bloßer Klientelpolitik", um die Preise für österreichische Agrarwaren und Lebensmittel in die Höhe zu treiben. "In Zeiten der Kostenexplosion auf allen Ebenen und steigender Inflation ist das schlicht der falsche Weg", betonte Koßdorff.

Hintergrund des Ärgers der Industrie ist der Plan von Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP), die verpflichtende Herkunftsbezeichnung im Handel und in Kantinen bereits heuer noch umzusetzen. Wobei die Grünen auch die Gastronomie einbinden wollen, die ÖVP jedoch nicht.