Hesoun offenbar Favorit für Casino-Aufsichtsratsvorsitz

Raiffeisen-Generalanwalt Walter Rothensteiner legt den Aufsichtsratsvorsitz in der teilstaatlichen Casinos Austria (Casag) bis zur Hauptversammlung im September vorzeitig zurück. Als sein Nachfolger wird in Medien Siemens-Chef Wolfgang Hesoun kolportiert. Wie der "Kurier" schreibt, würden alle Casinos-Aktionäre, also Sazka, die Staatsholding ÖBAG und die Kleinaktionäre, Hesoun unterstützen.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Siemens-Chef Hesoun erneut ins Gespräch gebracht