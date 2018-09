Heuer bis Mitte August 1.150 Flugausfälle am Flughafen Wien

Bis Mitte August sind heuer von den zehn größten Flughäfen im deutschsprachigen Raum mehr als 600.000 Flüge abgehoben, 13.580 sind ausgefallen. Das geht aus einer Statistik des Fluggastportals AirHelp hervor. Am Flughafen Wien-Schwechat fielen von 64.450 Abflügen 1.150 aus (1,7 Prozent). An vier Flughäfen wurden mehr Flüge gestrichen als in Wien. Die meisten Ausfälle gab es in Frankfurt am Main.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER 1,7 Prozent der Flüge fielen aus