Heuer geht es in der Wirtschaft bergab

Österreichs Wirtschaftsleistung wird heuer schrumpfen. Auf die Rezession folgt laut Wifo und IHS 2024 aber ein moderater Aufschwung. Ein Konjunkturprogramm sei nicht nötig.

Rezession ist bereits in den letzten Zügen | Gabriel Felbermayr | Leiter des Wifo

In den vergangenen Wochen machte sich bei vielen das Gefühl breit, dass es in der Wirtschaft bergab geht. Nun ist dieses Gefühl zur Gewissheit geworden, Österreichs Volkswirtschaft befindet sich in einer Rezession. Er habe schon bei der Prognose im Sommer ...