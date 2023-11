High Noon bei Heavy Metal - Am Montag Einigung oder Streiks

Nach fünf Runden gibt es noch keine Einigung, aber vielleicht eine erste Annäherung bei den Lohngesprächen der Metallindustrie.

Die Erwartungen waren nicht allzu hoch vor der bereits fünften Verhandlungsrunde der Metaller am Donnerstag. Angesichts der noch sehr weit auseinanderliegenden Positionen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern war es daher nicht überraschend, dass die Gespräche am Donnerstagabend "vorübergehend unterbrochen und auf Montag vertagt" wurden.

Bis zur Fortsetzung der Gespräche am Montag werde "der aktuelle Verhandlungsstand in den jeweiligen Gremien diskutiert", teilte die Arbeitgeberseite am Donnerstagabend mit. Man sei nach etwa sechsstündigen Gesprächen "erste Schritte vorangekommen", erklärte Christian Knill, Obmann des Fachverbands Metalltechnische Industrie. Man sei "immer noch bemüht, einen fairen Abschluss" für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Weil die Positionen aber noch auseinanderliegen würden, habe man die Verhandlungen vertagt.

Aus Sicht der Arbeitnehmer sehen die Gewerkschaften Pro-Ge und GPA keine greifbaren Fortschritte. Sollten auch die Verhandlungen am Montag ohne Ergebnis bleiben, werde es unmittelbar danach zu Streiks kommen.

Knill unterstrich einmal mehr, dass der Abschluss eines neuen Kollektivvertrags (KV) auch die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen im Auge haben müsse.

Bei den vier vorangegangenen Gesprächsterminen hatten sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer in ihren Positionen gar nicht oder nur wenig bewegt - somit sei auch nicht möglich gewesen, in einen Verhandlungsmodus zu kommen.

Die Gewerkschaften GPA und Pro-Ge waren Ende September mit einer Forderung von 11,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt in die Verhandlungen gegangen. Das soll die mittlere Inflation der vergangenen zwölf Monate - errechnet mit 9,6 Prozent - plus einen Anteil am Produktivitätsgewinn abdecken. Die Arbeitgeber hatten ihr ursprüngliches Angebot in einem ersten Schritt von 2,5 Prozent plus 1050 Euro Einmalzahlung um monatlich 100 Euro nachgebessert und dazu auch eine auf zwei Jahre angelegte Variante auf den Tisch gelegt. In der einjährigen Version würde das einer mittleren Lohn-/Gehaltssteigerung zwischen 5 und 6 Prozent entsprechen, in der zweijährigen Variante einem Plus von 10 Prozent über zwei Jahre.

Die Gewerkschaften hatten bisher stets auf mindestens die Abdeckung der angelaufenen Inflation gepocht und dafür Einmalzahlungen ebenso konsequent abgelehnt wie die Einrechnungen staatlicher Inflationshilfen.

Die Arbeitgeber hatten sich angesichts einer schwächeren Konjunktur und ausbleibender Aufträge außerstande erklärt, die komplette Teuerungsrate auszugleichen, und für "neue kreative Zugänge" plädiert. Darunter versteht Knill auch "das Drehen an mehreren Stellschrauben" wie einer prozentuellen Gehaltserhöhung plus einem monatlichen Fixbetrag zuzüglich einer Einmalzahlung - die von den Gewerkschaften bisher als nicht nachhaltig abgelehnt worden war.

Beide Seiten waren am Donnerstag mit der Erwartung in die Verhandlungen gegangen, dass die jeweils andere Seite ein neues, aus ihrer Sicht deutlich besseres Angebot mitbringen müsse. Dazu ist es offenbar aber nicht gekommen.

Im Vorfeld der Verhandlungen am Donnerstag hatten die Gewerkschafter wiederholt ihre Kampfbereitschaft unterstrichen, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Von Montag bis Mittwoch hatte es in zahlreichen Betrieben der Metalltechnischen Industrie (MTI) befristete - meist dreistündige - Warnstreiks gegeben. Für die kommende Woche waren auch längere Streiks in den Betrieben in Aussicht gestellt worden. Solche Maßnahmen sind bis zum nächsten Verhandlungstermin am Montag vom Tisch - werden für danach aber konkret vorbereitet.

Verhandelt wurde am Donnerstag wie in den vergangenen Jahren in Räumen der Wirtschaftskammer (WKO) im vierten Wiener Gemeindebezirk. Weil zeitgleich auch die KV-Verhandlungen für den Handel über die Bühne gingen, kam es zu einem Mangel an entsprechend großen Sälen. Daher musste das rund 80-köpfige erweiterte Verhandlungsteam der Metaller - dem vor allem Betriebsräte größerer und maßgeblicher Unternehmen der Sparte angehören - auf Räumlichkeiten in der Arbeiterkammer (AK) als Ersatzquartier ausweichen. Ein Prozedere, das notwendige Abstimmungsprozesse zeitaufwendiger und umständlicher machte.