High Noon im Immobilienreich

Am Montag soll René Benkos Rückzug besiegelt sein. Die Sanierung ist schwierig. Allein Signa Prime muss 5,6 Mrd. Euro bis 2027 tilgen.

Am Montag zu Mittag soll es grünes Licht geben. "Hoffentlich", meinte Hans Peter Haselsteiner am Sonntag zu den SN. Der Strabag-Gründer ist einer der Investoren der ins Wanken geratenen Immobiliengruppe des Tiroler Selfmademan René Benko - und seit Freitag quasi das Sprachrohr der übrigen Anteilseigner. Die hatten in einem Brief vorige Woche gefordert, dass Benko die Steuerung des riesigen, verzweigten Firmengeflechts vorübergehend an den deutschen Sanierungsprofi Arndt Geiwitz als Generalbevollmächtigten abgibt. Benko soll dazu bereit sein - vorausgesetzt die Gesellschafter schießen noch einmal dringend benötigtes Kapital nach.

"Wie hoch der Betrag ist, weiß kein Mensch", hatte Haselsteiner am Wochenende der "Tiroler Tageszeitung" gesagt. Das herauszufinden sei die Aufgabe von Geiwitz. Es müssten aber alle Gesellschafter mitziehen: "Sonst wird das nichts."

Der Geldbedarf der Signa-Gruppe ist enorm. Der Vermögensverwalter Gerald Zmuegg, der mit seiner Firma Finanzombudsteam Klein- und Mittelunternehmen in Geld- und Kreditfragen berät, hat den seit Samstag im Firmenbuch hinterlegten Jahresabschluss der Signa Prime analysiert. Sie ist in Benkos Reich eine Art Nukleus, in dem zentrale Projekte und 330 Firmen zusammenlaufen, vom Hamburger Elbtower bis zum Leiner-Gebäude in Wien. Dass das Immobilienimperium jetzt an der Kippe stehe, habe weniger mit Bewertungen zu tun als mit der aggressiven Expansion und steigenden Zinsen und Kosten, sagt Zmuegg - die nicht zu verdienen sind.

2022 mussten die Investoren bereits einmal mithelfen, die Lücke zwischen dem Cashflow von 200 Mill. Euro und den Tilgungsverpflichtungen von 684 Mill Euro bei der Signa Prime zu schließen. Sie schossen 750 Mill. Euro nach. Dieses Jahr stehen laut Zmuegg 1,35 Mrd. Euro an Rückzahlungen für Bankkredite und Anleihen an, plus Zinsaufwendungen von rund 300 Mill. Euro. Um diese Summen zu stemmen, müsste der operative Cashflow heuer um 1,45 Mrd. Euro steigen - durch höhere Mieteinnahmen oder Immobilienverkäufe, so der Finanzexperte - oder weitere Kapitalerhöhungen.

"Das sehen wir bei vielen Immobilienfinanzierern", sagt Zmuegg. Ungewöhnlich seien im Fall der Signa die Größenordnung und die öffentliche Austragung, die schädlich für Objektverkäufe sein könne. Eine Entspannung der Lage zeichnet sich nicht ab: 2024 bis 2027 belaufen sich die Tilgungspflichten auf 3,1 Mrd. Euro, die Zinsen auf 937 Mill. Euro. Den aktuellen Schuldenstand der Signa Prime beziffert Zmuegg mit 10,8 Mrd. Euro. Die Bankkredite sollen mit Hypotheken und Pfandrechten besichert sein.

Dennoch war die Europäische Zentralbank (EZB) im Sommer aktiv und hatte die Gläubigerbanken aufgefordert, ihre Kredite an Signa abzuwerten oder zusätzliche Vorsorgen zu treffen. Der Hintergrund: Im Vorjahr waren Wertberichtigungen von 1,16 Mrd. Euro bei Signa-Immobilien nötig, die auch zum Jahresverlust von einer Mrd. Euro führten, nach plus 700 Mill. Euro 2021.

Auch im zweiten Standbein der Signa-Gruppe, im Handelsgeschäft, läuft es zäh. Der Onlinehändler Signa Sports hat Ende Oktober Insolvenz beantragt, bei Galeria Kaufhof wurde sie im Frühjahr beendet.