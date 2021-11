Hilfe wird wieder teuer werden

Teil-Lockdown oder mehr - die Wirtschaft ruft wieder nach Hilfsgeldern. Umsatzersatz wie im Vorjahr wird es wohl nicht mehr geben.

Koste es, was es wolle. Mit diesen Worten präsentierte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) im März 2020 das erste Coronakrisenbudget und versicherte, allen Betrieben und von der Pandemie betroffenen Branchen werde geholfen. In den Steuersäckel wurde ordentlich gegriffen: 41 Mrd. Euro haben die Coronahilfen bisher verschlungen. Spätestens mit Beginn des zweiten Lockdowns im Herbst 2020 wurden fast wöchentlich neue Hilfsformate aus dem Ärmel gezaubert. Der 80-prozentige Umsatzersatz für Hotellerie und Gastronomie sorgte damals selbst in der betroffene Branche für mehr als ...