Hin und Her um Berlins Geständnis im Hypo-Prozess

Der ehemalige Hypo-Chef Tilo Berlin hat am Mittwoch sein Geständnis vom Montag in der Causa "Fairness Opinion" am Landesgericht Klagenfurt relativiert, um es dann zu Mittag doch noch mit klaren Worten zu wiederholen. Es sei ein "grundsätzlicher Fehler" gewesen, die Rechnung von Vienna Capital Partners (VCP) zu akzeptieren, sagte er. Er habe auch gewusst, dass es Scheinrechnungen waren.

SN/APA/MICHAEL WALCHER Tilo Berlin einer der Hauptangeklagten