H&M verlangt von seinen Kunden erst nach 30 Tagen Geld

Der schwedische Textilriese H&M bietet seinen Stammkunden in Österreich ab sofort an, auch im Geschäft erst später zu zahlen. In Zusammenarbeit mit dem ebenfalls schwedischen Online-Zahlungsdienstleister Klarna können Kunden, nun in den Filialen genauso wie Online einkaufen und müssen erst nach Ablauf der Rechnungs-, beziehungsweise Umtauschfrist von 30 Tagen bezahlen.

Voraussetzung ist, dass die Kunden Mitglieder im H&M Kundenbindungsprogramm und volljährig sind und diese Zahlungsvariante in der Smartphone-App aktiviert haben. Bringt oder schickt ein Kunde die Ware in diesem Zeitraum zurück, fließt kein Geld.

"Jetzt einkaufen, später bezahlen" nennt H&M das neue Konzept, beim Zahlungsdienstleister, an dem sich H&M 2018 mit 30 Mill. Dollar beteiligt hat, heißt es "Klarna Instore". "H&M möchte seinen Kunden über alle Verkaufskanäle hinweg ein modernes, flexibles und komfortables Einkaufserlebnis bieten", erklärte Österreich-Chefin Claudia Oszwald am Dienstag per Aussendung. Robert Bueninck, Klarna General Manager für den deutschsprachigen Raum betont, beide Unternehmen stünden "für die kontinuierliche Weiterentwicklung intelligenter, einfacher und ansprechender Einkaufserlebnisse".



Bisher war der "Rechnungskauf" bei H&M nur in der Schweiz und Großbritannien möglich. Bis Jahresende sollen es insgesamt acht Länder sein, darunter auch Deutschland.

Klarna wird mittlerweile mit rund 5,5 Mrd. Dollar bewertet - höher als alle sonstigen nicht an der Börsen notierten Fintechs in Europa. Geplant ist nun die Expansion in den USA. Neben H&M sind auch die Finanzinvestoren Sequoia Capital, Atomica und Permira beteilgt. 2014 hat Klarna den Münchner Zahlungsdienstleister Sofortüberweisung übernommen.

