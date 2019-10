Hofer-Großlager im Bezirk Melk wird geschlossen

Der Lebensmitteldiskonter Hofer schließt per Ende März 2020 seine Zweigniederlassung und das Großlager in Loosdorf (Bezirk Melk) mit rund 300 Beschäftigten. Das Unternehmen bestätigte einen entsprechenden Online-Bericht der "NÖN" ("Niederösterreichische Nachrichten"). Alle Mitarbeiter in Loosdorf können laut Firmenangaben in eine andere Zweigniederlassung in Österreich wechseln.

SN/APA/GUENTER R. ARTINGER 300 Mitarbeiter müssen sich anderen Arbeitsplatz suchen