Hofer Telekom erwartet wegen steigender Preise mehr Kunden

Ventocom, die Betreibergesellschaft hinter der Mobilfunkmarke "Hofer Telekom" (HoT) hält trotz der hohen Inflation an ihrer bisherigen Preispolitik fest. Der virtuelle Mobilfunkanbieter verspricht seinen Kundinnen und Kunden "niemals teurer, sondern nur günstiger oder besser zu werden". Ventocom-Chef Michael Krammer rechnet wegen der Preiserhöhungen bei anderen Mobilfunkern mit einem Zustrom neuer Kunden. Ende 2021 zählte Ventocom 1,21 Millionen Kunden, ein Plus von 152.000.

Im April und Mai komme es bei vielen Mobilfunkverträgen zu automatischen Preisanpassungen an die Inflationsrate (VPI). Dies und die hohe Wechselbereitschaft der Kunden dürften bei HoT des Geschäft ankurbeln. "Der Markt kommt in Bewegung", sagte Krammer am Mittwoch in Wien vor Journalisten. In vielen neuen Verträgen gibt es sogenannte Wertsicherungsklauseln, das heißt, die Mobilfunkunternehmen können die Preise während der Vertragslaufzeit erhöhen, ohne dass die Kunden ein Sonderkündigungsrecht haben.

5G ist bei HoT noch kein Thema. Krammer rechnet damit, dass die neue Technologie 2023 massenmarktauglich werde. Es zeige sich aber wie schon bei bisherigen Mobilfunkstandards, dass 5G keine Revolution sondern eine Evolution sei. Für die Netzbetreiber sei 5G effizienter und deshalb günstiger im Betrieb. Am sinnvollsten sei 5G bei mobilem Breitband, hier sei entscheidend, wann kostengünstige Router verfügbar seien. Bei Smartphones hingegen sei der Unterschied zwischen 4G und 5G kaum spürbar, so Krammer.

Ventocom betreibt kein eigenes Mobilfunknetz. Bei den Smartphone-Tarifen ist das Unternehmen bei T-Mobile (Magenta) eingemietet, bei mobilem Breitband nützt man seit 2020 das Netz von "Drei" (Hutchison). Ventocom ist 2015 entstanden, weil die Wettbewerbshüter "Drei" bei der Übernahme von Orange verpflichteten, fremde Anbieter im Netz zuzulassen. Diese Auflage endet Ende 2022, weshalb die Telekombehörde TKK derzeit gemeinsam mit der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) den Markt erneut untersucht. Ventocom trifft das Auslaufen der Auflagen nicht direkt, die Verträge mit T-Mobile und Drei liefen länger, so Krammer.

Ventocom bietet neben HoT noch andere Mobilfunkmarken an, darunter Rapid Mobil und seit neuestem Raiffeisen Mobil. Insgesamt machte das Unternehmen, an dem Krammer rund ein Drittel hält, im Vorjahr rund 105 Mio. Euro Umsatz, das ist ein Plus von 22 Prozent. Vom Umsatz gingen 70 Mio. Euro in Form von Netzgebühren weiter an die Netzpartner, um 15 Prozent mehr als 2020. Der Gewinn nach Steuern sei 2021 verglichen mit 2020 "in etwa gleich geblieben", so Krammer. 2020 waren es laut Firmenbuch 6,55 Mio. Euro.