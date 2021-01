Hofer und Rewe verkaufen FFP2-Masken ab morgen um 59 Cent

Ab Montag (25. Jänner) muss beim Einkaufen verpflichtend eine FFP2-Maske getragen werden und nicht mehr nur irgendein Mund-Nasen-Schutz. Der Diskonter Hofer sowie der Rewe-Konzern (Billa, Merkur, Penny, Bipa, Adeg) verkaufen die sogenannten "Filtering Face Piece"-Masken der Schutzkategorie 2 ab morgen, Donnerstag, zum Tiefpreis von 59 Cent per Stück. Bei Spar gebe es noch keinen Preis für die Masken, teilte eine Sprecherin auf APA-Anfrage mit.

Gekauft werden dürfen haushaltsübliche Mengen von maximal 5 Stück pro Kundin bzw. Kunde bei der Einzelpackung und einem Stück pro 10er-Packung, gaben Hofer sowie Rewe am Mittwoch in Aussendungen bekannt. Für laufende Nachlieferungen ab dem 25. Jänner sei gesorgt, so Hofer.

In den Handelsfirmen des Rewe-Konzerns werden den Angaben zufolge FFP2-Masken ausschließlich aus österreichischer Produktion, etwa von Hygiene Austria, angeboten.

Der Nationalrat plant in seiner heutigen Sitzung, FFP2-Masken von der Mehrwertsteuer zu befreien.

Quelle: APA