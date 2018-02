Hofer will bei Bestand von deutscher Maut aktiv werden

Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) hat für den Fall, dass die deutsche Pkw-Maut vor dem Europäischen Gerichtshof Bestand hat, "ähnliche Maßnahmen" in Österreich angekündigt. "Wenn das deutsche Mautsystem hält, wird es auch bei uns große Veränderungen geben", sagte Hofer am Montag in Innsbruck. Dann werde es für jene Fahrzeuge, die Österreich im Transitbereich queren, "nicht billiger" werden.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Verkehrsminister Norbert Hofer