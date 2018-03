Hofer will Lokführerausbildung verbessern

Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) überlegt die Schaffung einer "Rail Academy Austria", die Bahnpersonal so ausbilden soll, dass alle im österreichischen Schienennetz einheitliche Standards einhalten. Darüber werde es mit ÖBB und Gewerkschaft Gespräche geben, "und ich glaube, dass wir das in den nächsten Jahren umsetzen können", sagte Hofer in der ORF-Sendung "Eco".

SN/APA (Archiv)/HERBERT PFARRHOFER Hofer bekommt Zustimmung von Gewerkschaft