Hohe Bautätigkeit in Wien - Wohnungen teurer und kleiner

Im freifinanzierten Eigentums- und Vorsorgewohnungssegment in Wien werden heuer 25.364 Wohnungen in 461 Neubauprojekten dokumentiert, zeigt eine Marktstudie von "Standort+Markt" und bulwiengesa. Das sei die höchste Bauintensität seit der ersten Publikation vor sieben Jahren. Gebaut wird vor allem in den Außenbezirken. Die Preise steigen, dabei werden die Wohnungen im Schnitt immer kleiner.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Gebaut wird vor allem in den Außenbezirken