Hohe Preise: Auch die Händler stehen unter Strom

Nach Covid und Ukraine-Krieg droht der Branche neues Ungemach: Die gestiegenen Energiekosten könnten viele Unternehmen in die Verlustzone treiben.

Rainer Trefelik, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer (WKO), fordert dringend eine Abfederung der drastisch gestiegenen Energiekosten auch für seine Branche. Der Handel gelte bisher nicht als energieintensiv, also auch nicht förderwürdig. Die drastische Verteuerung von Strom und Gas der vergangenen Monate "geht sich in der durchschnittlichen Bilanz aber nicht aus", sagt Trefelik.

In seinem Geschäft, dem Wiener Luxus-Modehaus Popp & Kretschmer, einen Steinwurf von Staatsoper und Hotel Sacher entfernt, habe sich die monatliche Stromrechnung im Frühjahr ...