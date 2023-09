Hohe Preise: Im Einkaufswagerl landet zuletzt weniger

Beim Kauf von Lebensmitteln wird gespart: Doch auch wenn weniger als vor der Coronakrise ins Wagerl gepackt wurde, zahlte man heuer um ein Viertel mehr.

Die gute Nachricht: Die Preise für Nahrungsmittel stiegen zuletzt nicht mehr ganz so rasant wie in den Monaten zuvor. Bei den am Dienstag vorgelegten Inflationszahlen für August lag die Teuerung bei Lebensmitteln erstmals seit einem Jahr unter der 10-Prozent-Marke, so Statistik-Austria-Chef Tobias Thomas. Die schlechte Nachricht: Mit 9,8 Prozent lag sie weiter klar über der ohnehin hohen Gesamtinflation von 7,4 Prozent. Und - anders als in der gesamten Eurozone - hat die Inflation nicht leicht nachgelassen, sondern stieg wieder.

Wie teuer es ist, und wie sehr das mittlerweile das Einkaufsverhalten der Österreicherinnen und Österreicher verändert, zeigten die ebenfalls am Dienstag vorgelegten Details der RollAMA, für die mehr als 2800 Haushalte bekannt gaben, wie viel und was sie im Frischebereich im ersten Halbjahr gekauft und was sie dafür bezahlt hatten: Obwohl bei der Menge im Vergleich zum Vorcoronajahr 2019 um rund ein Prozent weniger gekauft wurde, wurde dafür fast 26 Prozent mehr ausgegeben. "Um zu sparen, wird weniger gekauft. Kunden achten mehr auf Aktionen und Rabatte. Und sich beim Einkauf zusätzlich etwas Besonderes zu gönnen, das wird deutlich weniger", fasst es Micaela Schantl, Leiterin der AMA-Marktforschung zusammen.

Während durch die Coronapandemie und die dadurch über lange Zeit geschlossene Gastronomie die Höhe der Ausgaben im Lebensmittelhandel, aber auch die gekauften Mengen 2020 und 2021 deutlich stiegen, kam zur erwarteten Normalisierung im Vorjahr der Ukraine-Krieg und die infolgedessen rasant steigenden Preise. "Der Lebensmittelkonsum war noch nie so stark von Krisen beeinflusst wie in den vergangenen Jahren", sagte AMA-Marketing-Chefin Christina Mutenthaler-Sipek. Habe Corona das Thema Versorgungssicherheit in den Mittelpunkt gerückt, und damit auch das Bewusstsein für regionale Lebensmittel, Bioprodukte und das Kochen zuhause gestärkt, so hätten die zuletzt extrem gestiegenen Preise zu einer "auch angstgetriebenen" Gegenbewegung geführt. Die Einkaufsmenge sei unter das Vorkrisenniveau gefallen. Aktionen seien extrem gefragt, bei Fleisch und Butter etwa wurde bereits über 42 Prozent zu Aktionspreisen gekauft. Gesamt wird jeder dritte Euro im Frischebereich - also für Milch, Fleisch, Eier aber auch Mehl oder Gemüse und Obst - über Aktionen ausgegeben. Vor allem günstige Eigenmarken gewannen. Im Frischebereich liegt der Anteil der Handelsmarken damit bereits bei 65 Prozent des Umsatzes. Hier zählen allerdings nicht nur die boomenden Billig-Marken dazu, sondern etwa auch Bioprodukte oder Veggie, die im heimischen Handel fast ausschließlich über Eigenmarken verkauft werden.

Der Bio-Anteil hielt sich vergleichsweise robust: 11,5 Prozent der Umsätze bei Frische-Produkten waren im Biobereich - gleich viel wie im Jahr davor. Der Bioboom freilich scheint etwas gebremst. Seit 2019 konnte man bei bio wertmäßig um mehr als 50 Prozent zulegen, auch mengenmäßig gab es ein Plus von fast 30 Prozent.

"Frische und Qualität bleiben beim Einkauf das zentrale Thema", betont Schantl. Konkret gefragt was wichtiger sei, Qualität oder Preis, sagen mittlerweile aber fast 60 Prozent: der Preis. Regionalität dagegen verlor an Bedeutung. Tierwohl und umweltfreundliche Verpackung würden weiter an Bedeutung gewinnen, zuletzt allerdings langsam. Nicht nur die Kunden seien verunsichert, sondern auch Bäuerinnen und Bauern, so die AMA. Gerade was das oft geforderte Tierwohl betreffe, bräuchten die Betriebe Planungssicherheit. Die Investition für eine tierfreundliche Schweinehaltung liege bei 500.000 bis zu zwei Mill. Euro. Da brauche es gemeinsame Initiativen von Herstellern und Lebensmittelhandel.

Fleisch und Wurst zählen im übrigen zu den Waren, die weniger gekauft wurden als vor der Coronakrise. Zuwächse gab es bei Käse und Eiern, aber auch bei Obst- und Gemüsekonserven und Tiefkühlprodukten. "Das Thema Einlagern ist mit Corona und Ukraine-Krieg deutlich wichtiger geworden."

Man spare dort, "wo es am Leichtesten geht", meint Foodtrend-Expertin Hanni Rützler. Da brauche es auch seitens der Produzenten Mut. Fragen sollten sie sich weniger, was der Markt braucht, als was man selbst besonders gut kann. Die AMA will jedenfalls mit einer Kampagne gegensteuern: Unter dem Motto "das hat einen Wert" will man Themen wie Versorgungssicherheit, Biodiversität oder Bewirtschaftung der Almen in Vordergrund rücken.

Inflation stieg auf 7,4 Prozent

Bei der Teuerung bleibt Österreich die unrühmliche Ausnahme: Im August stieg die Inflationsrate wieder auf 7,4 Prozent, nachdem sie im Juli auf 7,0 Prozent zurückgegangen war. Grund sind laut Statistik Austria die Treibstoffpreise, die die Inflation deutlich weniger dämpften als zuletzt. Auch Haushaltsenergie und Gastronomie hielten die Inflationsrate mit zweistelligen Teuerungsraten hoch.



In der Eurozone war die Inflationsrate nach den weiteren Zinserhöhungen der EZB im August etwas gedämpfter: Die Preise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,2 Prozent. In Österreich lag die für den Eurozonen-Vergleich herangezogene Harmonisierte Inflationsrate (HVPI) bei 7,5 Prozent. Nur in der Slowakei und Kroatien war die Inflation noch höher.