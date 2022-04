Hohe Transportkosten: Versand ist eben nicht gratis

Um 20 Prozent stiegen Transportkosten seit Jahresbeginn. Das verrechnen nicht nur Frächter der Industrie, sondern auch Paketdienstleister. Zahlen wird dafür auch hier der Kunde - ob versteckt oder nicht.

"Umsonst ist gar nichts", sagt Alexander Friesz, Präsident des heimischen Zentralverbands Spedition und Logistik und Chef der Salzburger Lagermax Gruppe. Die Politik, so zu tun als liefere man an Kunden gratis, halte er damit längst für fragwürdig - und zudem schädlich fürs Klima. "Das ist aber die Entscheidung der Onlinehändler, nicht der Transporteure." Die Paketdienstleister jedenfalls - Lagermax steht mit Weiss und Schachinger hinter DPD in Österreich - müssten wie die Frächter die zuletzt massiv gestiegenen Preise weitergeben. Schon zu ...