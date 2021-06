Holz erlebt Bauboom - Forstwirte fordern faire Preise

Holz erlebt einen Boom als umweltschonende Alternative zu Ziegel und Zement. Zur Woche des Waldes fordern die Land&Forst Betriebe Österreich mehr Wertschätzung für den Wald und faire Preise. "Wir Waldbesitzer müssen heute fortwährend in die Zukunft und Erhaltung unserer Wälder investieren. Denn Wald und Holz sind wichtige Elemente zur Lösung der Krise", bekräftigte Präsident der Land&Forst Betriebe, Felix Montecuccoli in einer Aussendung vom Donnerstag.

Die Herstellung zu Baumaterialien wie Stahl, Beton und Ziegel ist im Vergleich zu Holz sehr CO2-intensiv. Bei einem Quadratmeter Außenwandaufbau beträgt die CO2-Bilanz bei Massivholz minus 88 Kilogramm und bei Holzrahmenbau 45 Kilogramm. Zum Vergleich dazu entsteht bei Ziegeln plus 57 und bei Beton plus 82 Kilogramm CO2. "Der Wald ist in der Lage, das klimaschädliche CO2 aus der Luft zu entnehmen - im wachsenden Wald und in Holzprodukten kann das gebundene CO2 dann langfristig gespeichert bleiben. Gleichzeitig wird dadurch fossiler Kohlenstoff ersetzt", unterstrich Montecuccoli.

Für Sägerundholz sei ein Preis von 150 Euro pro Meter gerechtfertigt, so der Betriebspräsident, denn "damit können nach den schwierigen Jahren die Wälder wieder gepflegt werden". "Den Wald zu bewirtschaften, das Holz zu ernten und zu attraktiven Produkten zu verarbeiten, steigert die Klimaschutzleistung der Wälder und bringt nachhaltig mehr, als Wälder unberührt stehen zu lassen. Die richtige Antwort im Kampf gegen den Klimawandel lautet daher eindeutig: Mehr Holz verwenden!", appellierte Montecuccoli.

Mitgliedsbetriebe der Land&Forst Betriebe Österreich bewirtschaften rund ein Viertel des österreichischen Waldes und produzieren ein Fünftel des österreichischen Getreides.