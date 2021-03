Holz wächst am Bau hoch hinaus

Holz ist der Baustoff der Zukunft. Österreichs Holzbaupioniere haben die Vorarbeit geleistet. Jetzt hinkt das Land der Zukunft hinterher.

Sigi Fritz, Spezialist für schlüsselfertige Architektenhäuser aus Holz in Vorarlberg und Obmann des Branchenverbands holzbau austria, lässt keine Zweifel aufkommen: "Bauen mit Holz ist einfach in", sagt Fritz. Jahrelang sei seine Zunft zu öffentlichen Stellen gelaufen, um den Vorteil des nachwachsenden Rohstoffs beim Bau zu erklären. Jetzt sei das endlich angekommen und würden nicht mehr nur Einfamilienhäuser, sondern auch Kindergärten, Bezirkshauptmannschaften oder mehrgeschoßige Wohnhäuser in Holz gebaut. "Ich glaube, es wird noch mehr werden", sagt Fritz, der aus der Zimmerei ...