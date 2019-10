Holzmann fordert mehr Einfluss nationaler Notenbanken in EZB

Nationalbankgouverneur Robert Holzmann fordert mehr Einfluss der nationalen Notenbanken in der Europäischen Zentralbank (EZB). Dazu erwartet er von der neuen EZB-Präsidentin Christine Lagarde Impulse. "Die Macht der EZB beruht in hohem Maße auf der Fähigkeit mit ihren vielen Mitarbeitern in Frankfurt viele Papiere zu produzieren", kritisierte er im "Handelsblatt".

SN/APA/HANS PUNZ Holzmann will mehr Einfluss