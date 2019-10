Hotel im 84-Meter-Holzhaus in Wien eröffnet Mitte 2020

Das so gut wie fertiggestellte Holz-Hochhaus ("HoHo") in der Wiener Seestadt Aspern wird sukzessive bezogen. Nun steht auch fest, wer das im oberen Stockwerksbereich geplante Hotel betreiben wird. Als Partner wurde die deutsche Kette Dormero gewonnen, teilte Bauherr Günter Kerbler am Montag per Aussendung mit. Die Eröffnung ist für Mitte 2020 geplant.

SN/APA/HANS PUNZ Die Flächen im Hochhaus aus Holz sind bereits zu 70 Prozent vermietet