In den Städten ist es für die Kettenhotellerie eng geworden. Immer mehr Engagement zeigt man deshalb in den Ferienregionen - vor allem regionale Hotelmarken sehen hier für sich noch genug Platz.

Otmar Michaeler hat als Chef der in Wien ansässigen Falkensteiner Hotels seine Fühler nach guten Plätzen immer ausgestreckt. Und dabei sei mittlerweile klar für ihn: Anders als in großen Städten sei in der Ferienhotellerie für regionale Marken noch genug Platz, ...