Hotels, Fitnessstudios und Kinos: Diese Einrichtungen können wieder öffnen

Auswärts im Gasthaus laben darf man sich in der Coronakrise schon etwas länger wieder - ab Freitag kann man danach auch auswärts bei einem Beherberger schlafen. Denn nach den coronabedingten Sperrwochen dürfen auch Hotels, Pensionen, Campingplätze und Schutzhütten in Österreich wieder ihre Gäste willkommen heißen. Bis auf Weiteres sind aber auch hier Hygienevorgaben und Abstandsregeln einzuhalten.

Im gesamten Bereich des Eingangs und der Rezeption ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Es gilt auch der Ein-Meter-Abstand, sofern Andere nicht im gemeinsamen Haushalt leben oder nicht zu Gästegruppen in gemeinsamen Wohneinheiten gehören. Für das Personal gilt die Pflicht, im Kundenkontakt einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen - außer etwa an der Rezeption gibt es eine Plexiglasscheibe, die schützt. Für das Betreten von Hotelbädern bzw. Wellnesseinrichtungen gelten spezielle Hygiene- und Präventionsmaßnahmen.

Auch Seilbahnen, Lifte und die Ausflugsschifffahrt öffnen wieder unter bestimmten Hygienevorschriften. Bis ab 15. Juni wieder Gäste aus gewissen anderen Ländern wie Deutschland einreisen dürfen, wird man beim Urlauben oder Ausflügeln nur andere Menschen aus Österreich treffen - oft war von einem "Soft-Start" die Rede. Es wird bei weitem keine volle Auslastung erwartet, auch wenn einzelne Betriebe über Pfingsten schon stark gebucht sind. Die Hotels öffnen auch in Wellen - Ende Mai, Mitte und Ende Juni.

Freibäder, Kinos und Fitnessstudios: Freizeiteinrichtungen sperren wieder auf

Nach einer rund zweieinhalbmonatigen Schließung aufgrund der Corona-Epidemie sperren am Freitag die Fitnessstudios und die Thermen wieder auf. Für "Wetterfeste" - in weiten Teilen Österreichs sind kühle und wechselhafte Bedingungen angesagt - beginnt die Bädersaison in den städtischen Freibädern. Besucher müssen besondere Hygienebestimmungen und Schutzvorkehrungen beachten.

So ist beim Betreten und Verlassen der Einrichtungen, in der Garderobe und - was Thermen betrifft - im Kosmetik- und Therapiebereich verpflichtend ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Grundsätzlich ist ein Abstand von einem Meter einzuhalten, bei sportlicher Betätigung sind zwei Meter vorgesehen. Tagestickets für Thermen oder Bäder sollten im Vorfeld online gekauft werden, um Warteschlangen bei den Kassen zu vermeiden.

Regelmäßiges Händewaschen in der Dauer von zumindest 30 Sekunden wird dringend empfohlen, um einer Infektionsgefahr mit dem Coronavirus entgegen zu wirken.

Auch im Kulturbereich stehen mit heutigem Tag Öffnungen an. Veranstaltungen mit bis zu 100 Personen sind ab 29. Mai erlaubt. So können Kinos ab Freitag wieder Filme spielen, bis zu 100 Besucher sind möglich. Dabei ist wesentlich, dass zwischen den Plätzen der Mindestabstand von einem Meter eingehalten wird. Dieser gilt im übrigen von Sitzmitte zu Sitzmitte, was es vor allem modernen Lichtspielhäusern ermöglichen könnte, auf einen freien Sitzplatz zwischen den Besuchern zu verzichten. Bei Unterschreitung muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Wie viele Kinos von dieser doch überraschend eingeräumten Möglichkeit einer früheren Öffnung tatsächlich Gebrauch machen werden, ist allerdings unklar. Einige haben angekündigt, dass sie erst mit Mitte Juni oder Anfang Juli öffnen werden.

Quelle: APA