Hotels öffnen am 29. Mai - Regierung appelliert:"Gehen Sie in die Lokale"

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) haben die Rahmenbedingungen für die Wiedereröffnung von Beherbergungsbetrieben vorgestellt. Die Betriebe würden aber dringend Starthilfe benötigen.

Ab 29. Mai dürfen Hotels und andere Beherbergungsbetriebe wieder öffnen. Es gilt auch hier die Abstandsregel von einem Meter für Personen, die nicht im selben Haushalt leben. Mund-Nasen-Schutz ist verpflichtend für Hotelmitarbeiter zu tragen, die mit Kunden in Kontakt kommen. Frühstücksbuffets werden grundsätzlich möglich sein, sofern die Hygienebestimmungen eingehalten werden. Wellnessbereiche in den Hotels können wieder genutzt werden - auch hier gelten die allgemeinen Bestimmungen. Zudem dürfen Freizeiteinrichtungen wie Bäder ab 29. Mai aufmachen. Auch Seminarhotels können ihre Pforten wieder öffnen. "Dennoch müssen wir Starthilfe geben", sagt Tourismusministerin Elisabeth Köstinger. Was die Gastroöffnungen am Wochenende betreffe, sei die Bilanz durchwachsen: "Manche Lokale waren ausgebucht, bei manchen konnte sich noch nicht der erhoffte Erfolg einstellen." Daher ruft sie die Bevölkerung in Österreich dazu auf, in die Lokale zu gehen. "Das größte Sorgenkind ist die Stadthotellerie", sagt Köstinger. Dort sei man am meisten von den Touristen abhängig. "Grenzöffnungen sollen nur in jene Länder erfolgen, in denen die Infektionszahlen ähnlich niedrig sind wie in Österreich."

"Wir sind nach wie vor sehr erfolgreich, was die Bekämpfung des Coronavirus betrifft", hebt Gesundheitsminister Anschober die aktuelle Entwicklung hervor. So hätten die ersten Öffnungen im Handel seit Mitte April keine negativen Auswirkungen auf die Infektionskurve zur Folge gehabt.

Alle Empfehlungen und Rahmenbedingungen für die Öffnungen werden auf der Homepage der Wirtschaftskammer veröffentlicht.



Pressekonferenz zum Nachschauen:

Quelle: SN