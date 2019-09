Huawei plant Forschungszentrum in Österreich

Der chinesische Telekom-Ausrüster und Smartphone-Hersteller Huawei will in Österreich ein Forschungs- und Entwicklungszentrum eröffnen. Die Standort- und Mitarbeitersuche laufe derzeit, erklärte Huawei-5G-Chef ChaoBin Yang laut Medienberichten. Yang ist derzeit in Wien und hielt am Donnerstagvormittag einen Vortrag bei der Digitalkonferenz Darwin's Circle.

SN/APA (AFP)/CHARLY TRIBALLEAU